В Ісландії новий прем'єр-міністр вступив на посаду

Йоханнсон, який раніше обіймав посаду міністра сільського господарства, був призначений на цю посаду лише напередодні.

Зміна прем'єрів сталася після публікації найбільшими світовими ЗМІ масштабного розслідування Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів (ICIJ), повідомляє Російська служба ВВС.

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Зокрема, з документів випливає, що прем'єр-міністр Гуннлейгссон спільно з дружиною володіє офшорною компанією, на рахунку якої були переведені кілька мільйонів доларів після продажу сімейного бізнесу.

У 2009 році Гуннлейгссон, ставши депутатом, не задекларував 50% частки в компанії, а потім продав її дружині за один долар.

В результаті в понеділок біля будівлі ісландського парламенту пройшла масштабна акція протесту, і 23 тисячі людей підписали петицію за відставку глави кабінету міністрів.