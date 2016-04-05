Прем'єр Ісландії попросив президента розпустити парламент через панамський скандал

Це прохання пов'язане з появою в ЗМІ інформації про те, що глава кабміну приховував кошти в офшорній компанії, повідомляє kommersant.ru з посиланням на Reuters. Повідомляється, що президент Ісландії відхилив прохання прем'єра.

Читайте такожВ Ісландії мітингувальники вимагали відставки прем'єра, замішаного в офшорному скандалі

Раніше Сигмюндюр Давид Гюннлейгссон відмовився піти у відставку, незважаючи на заклики зробити це після того, як Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів опублікував документи панамської юридичної фірми Mossack Fonseca, де йдеться про офшорні активи політика.

Публікація розслідування про використання панамських офшорів викликала першу реакцію влади та податкових органів. Податкова служба Австралії почала перевірку стосовно понад 800 своїх громадян, згаданих в "панамських документах". Президент Франції Франсуа Олланд назвав оприлюднену вчора Міжнародним консорціумом розслідувальної журналістики інформацію "доброю новиною" і заявив про готовність почати судові розгляди. Прем'єр-міністр Ісландії Сигмюндюр Давид Гюннлейгссон може піти у відставку через причетність до офшорного скандалу. А влада Панами оголосила, що сприятиме будь-якому розслідуванню, пов'язаному з документами з архіву юридичної фірми Mossack Fonseca. У Mossack Fonseca публікацію вважають "кримінальним злочином".