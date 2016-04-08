Стадіон у Самарі для ЧС-2018 подорожчав ще на мільярд рублів

Відповідаючи на питання Російської служби Бі-бі-сі, Шляхтін уточнив, що більш точна оцінка вартості будівництва буде готова до кінця наступного тижня.

Спочатку проект оцінювався в 13,6 млрд рублів, але вже рік тому міністр спорту Росії Віталій Мутко заявив, що будівництво об'єкта обійдеться в 16 млрд рублів.

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Мутко пояснив це зростання падінням курсу рубля: за його словами, вартість самарського стадіону зросла на 30-40% через те, що контракти на будівництво арен були в доларах.

Проте представник компанії-підрядника "ПСО Казань" Сергій Пономарьов в інтерв'ю заявив, що справа не тільки в курсі російської валюти: "Самара Арена" стане найбільшим стадіоном за межами Москви і Пітера, а за своїм радіусу буде навіть більшим московських "Лужників".

Заступник голови комітету Держдуми з безпеки і протидії корупції Олександр Хінштейн на початку квітня обіцяв опублікувати інформацію про фальсифікації в документації на зведення стадіону до ЧС-2018 в Самарі.