Reuters та Sky News Arabia видалили повідомлення про страту 175 сирійців бойовиками ІДІЛ
15:28, 08 квітня 2016Світ
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Інформагентство Reuters та телеканал Sky News Arabia видалили повідомлення про страту 175 сирійців бойовиками ІДІЛ.
REUTERS
Так, при спробі зайти на відповідну новину на Sky News Arabia видається помилка 404.
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Новину про страту робітників цементного заводу видалило і інформагентство Reuters, яке посилалося на військових сирійської армії, пише Dailystar.
Як повідомляв УНІАН раніше, за даними Reuters, бойовики терористичної організації "Ісламська держава" (ІД) стратили 175 робочих, захоплених на цементному заводі під Дамаском.
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