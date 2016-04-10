У центрі Стамбула на зупинці громадського транспорту прогримів вибух (відео)

Про це повідомляє РБК з посиланням на турецьке видання Haberturk.

Інцидент стався в центральному районі Меджидікой.

Вибуховий пристрій знаходився в сумці, залишеної біля переходу поруч із зупинкою автобуса навпроти торгового центру Trump Towers. Потерпілі, які отримали поранення, були госпіталізовані.

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Турецька поліція оточила місце події, також була проведена евакуація з довколишніх будівель. В операції задіяний вертоліт.

Як повідомляв УНІАН, раніше прогриміли два вибухи в Кабулі.