У центрі Стамбула на зупинці громадського транспорту прогримів вибух (відео)
00:15, 10 квітня 2016Світ
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В результаті вибуху в Стамбулі, який прогримів увечері 9 квітня, постраждали три людини.
Reuters
Про це повідомляє РБК з посиланням на турецьке видання Haberturk.
Інцидент стався в центральному районі Меджидікой.
Вибуховий пристрій знаходився в сумці, залишеної біля переходу поруч із зупинкою автобуса навпроти торгового центру Trump Towers. Потерпілі, які отримали поранення, були госпіталізовані.
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Турецька поліція оточила місце події, також була проведена евакуація з довколишніх будівель. В операції задіяний вертоліт.
Як повідомляв УНІАН, раніше прогриміли два вибухи в Кабулі.
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