У Китаї обрушився вантажопідйомний кран, є загиблі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство "Сіньхуа".

"13 квітня вранці в місті була зареєстрована локальна конвективна буря з грозою, сильним вітром і зливою. В результаті впав вантажопідіймальний кран, придавивши собою тимчасові гуртожитку з контейнерів, в яких знаходилися 139 робітників. 18 осіб загинули, ще 33 отримали поранення, четверо з них знаходяться у важкому стані", - повідомив заступник відповідального секретаря міського уряду Дунгуань Ло Бінь.

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Як повідомляється, вага зруйнованої конструкції складає близько 80 тонн.

Згідно з повідомленням, міська влада Дунгуань створила спеціальну робочу групу для розслідування причин події.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 5 лютого, в центральному районі Нью-Йорка баштовий кран впав посеред вулиці. В результаті інциденту загинула одна людина, ще 15 отримали поранення.