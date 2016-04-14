"Панамський скандал": Sueddeutsche Zeitung спростовує заяви Путіна про свій зв'язок із Goldman Sachs

Стефан Хілшер, який є керуючим директором німецької газети Sueddeutsche Zeitung, спростував інформацію про те, що видання пов'язане з американським банком Goldman Sachs. Про це сказано в офіційній заяві Sueddeutsche Zeitung, яку цитує "Нова газета".

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За словами Хілшера, Süddeutsche Zeitung є 100% дочірнім підприємством групи Suddeutscher Verlag, 81,25% якої належить холдингу Südwestdeutschen Medienholding (SWMH), а 18,75% — сім'ї засновників газети.

"Suedwestdeutsche Medien Holding зі штаб-квартирою в Штутгарті є однією з найважливіших медіагруп Німеччини і видає, разом із з Süddeutsche Zeitung, різні регіональні газети і спеціалізовану літературу. Вона не має суспільно-правових зв'язків з Goldman Sachs", — йдеться в заяві.

Нагадаємо, сьогодні під час "Прямої лінії" президент Росії Володимир Путін заявив, що за "панамськими документами" "стирчать вуха" США.

"Хто займається цими провокаціями. Ми знаємо, що там є співробітники американських офіційних установ, а написали статтю вперше в "Зюддойче цайтунг", а ця газета входить в медійний холдинг, який належить американській фінансовій корпорації Goldman sachs. Скрізь стирчать вуха замовників, вони стирчать, але навіть не червоніють", - сказав Путін.

Як повідомляв УНІАН, так звані "Панамські документи, отримані після витоку інформації, викривають діючих і колишніх глав держав в ухиленні від сплати податків, відмиванні грошей та уникненні відповідальності.