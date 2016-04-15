МЗС Японії на зустрічі з Лавровим хоче обговорити питання Курильських островів

Про це заявив міністр закордонних справ Японії Фуміо Кисіда на прес-конференції у Токіо, повідомляє РИА "Новости".

"Проблема мирного договору це і є проблема північних територій", - цитує слова міністра агентство Кіодо. У той же час Кисіда зазначив, що під час переговорів з главою зовнішньополітичного відомства Сергієм Лавровим у п'ятницю "відбудеться дискусія щодо японо-російських відносин, включаючи проблему мирного договору".

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Сергій Лавров починає в п'ятницю дводенний офіційний візит до Токіо. Глава російської дипломатії обговорить з міністром закордонних справ Японії Фуміо Кисідою підготовку контактів на вищому рівні, перспективи підписання мирного договору, територіальне питання, а також необхідність активізації торговельно-економічного співробітництва двох країн.

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Глава японського МЗС заявив у вівторок, що "проблема мирного договору і є ніщо інше, як проблема північних територій". У той же день в інтерв'ю ЗМІ Японії, Китаю і Монголії Сергій Лавров підкреслив, що "тему мирного договору не можна зводити до якихось територіальних питань, тим більше до територіальних претензій хоча б тому, що єдиний документ, який був підписаний і ратифікований обома сторонами - Спільна декларація 1956 року, - свідчить, що сторони відмовилися від будь-яких претензій один до одного, і найближчим завданням є підписання мирного договору". Більш того, Лавров зазначив, що "згадки про те, що на переговорах про мирний договір буде розглядатися територіальне питання, не існує".

Відносини Росії та Японії затьмарює невирішений територіальний спір. Японія претендує на чотири острови Курильської гряди Ітуруп, Кунашир, Шикотан і Хабомаї, посилаючись на двосторонній Трактат про торгівлю і кордони 1855 року. Повернення островів Токіо поставив умовою підписання мирного договору з Росією, який після закінчення Другої світової війни так і не був підписаний. Позиція Москви полягає в тому, що острови увійшли до складу СРСР за підсумками Другої світової війни і російський суверенітет над ними, що має відповідне міжнародно-правове оформлення, сумніву не підлягає.