В РНБО прокоментували небезпечні маневри російських Су-24 над американським есмінцем (відео)
Російська Федерація буде нахабніти стільки, скільки їй будуть дозволяти це робити.
Про це заявив секретар РНБО Олександр Турчинов під час візиту до Польщі, коментуючи інцидент із польотами російських Су-24 над американським есмінцем, повідомили у прес-службі відомства.
"Російська Федерація здійснює постійні провокації, але вона буде нахабніти стільки, скільки їй будуть дозволяти це робити", - сказав Турчинов.
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Він висловив переконання, що російський літак не просто так літав над військовими кораблями: він демонстрував "готовність їх атакувати".
"Поставте себе на місце військових, які були на цих кораблях. Відчути, була це навчально-демонстративна атака або реальна бойова, дуже важко", - сказав він.
При цьому секретар РНБО наголосив, що, зокрема, турецькі повітряні кордони російські військові літаки вже не порушують.
Як повідомляв УНІАН раніше, анонімне військове джерело агентства Reuters описало інцидент в деталях, заявивши, що російські винищувачі "симулювали атаку" на американський есмінець.
За його словами, йдеться про "один з найбільш агресивних актів за останній час".
Нагадаємо, за словами американських військових, за останні кілька днів російські бомбардувальники Су-24 кілька разів пролетіли у небезпечній близькості від американського есмінця USS Donald Cook у Балтійському морі.