В РНБО прокоментували небезпечні маневри російських Су-24 над американським есмінцем (відео)

Про це заявив секретар РНБО Олександр Турчинов під час візиту до Польщі, коментуючи інцидент із польотами російських Су-24 над американським есмінцем, повідомили у прес-службі відомства.

"Російська Федерація здійснює постійні провокації, але вона буде нахабніти стільки, скільки їй будуть дозволяти це робити", - сказав Турчинов.

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Він висловив переконання, що російський літак не просто так літав над військовими кораблями: він демонстрував "готовність їх атакувати".

"Поставте себе на місце військових, які були на цих кораблях. Відчути, була це навчально-демонстративна атака або реальна бойова, дуже важко", - сказав він.

При цьому секретар РНБО наголосив, що, зокрема, турецькі повітряні кордони російські військові літаки вже не порушують.

Як повідомляв УНІАН раніше, анонімне військове джерело агентства Reuters описало інцидент в деталях, заявивши, що російські винищувачі "симулювали атаку" на американський есмінець.

За його словами, йдеться про "один з найбільш агресивних актів за останній час".

Нагадаємо, за словами американських військових, за останні кілька днів російські бомбардувальники Су-24 кілька разів пролетіли у небезпечній близькості від американського есмінця USS Donald Cook у Балтійському морі.