Чехія виступає проти обов'язкових квот на прийом біженців
00:09, 18 квітня 2016Світ
104 0
Уряд Чехії не виключає юридичних кроків проти Європейського Союзу у разі спроби запровадити систему обов'язкових квот на прийом шукачів притулку.
REUTERS
Про це у неділю, 17 квітня, заявив прем'єр-міністр країни Богуслав Соботка, передає Deutsche Welle.
"Я очікую, що фронт опозиції буде ширшим", - зазначив він, виступаючи в одній з телевізійних програм, цитує агентство Reuters. "Давайте поговоримо про юридичні кроки щодо пропозиції, коли це буде необхідно", - додав Соботка.
Читайте такожЕрдоган пригрозив відмовитися приймати біженців, якщо ЄС не виконає свої зобов'язання
Нагадаємо, ще у 2015 році Чехія та ще три центральноєвропейські країни (Польща, Словаччина та Угорщина) виступили проти системи розподілу 120 тисяч біженців, яку схвалив ЄС.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter