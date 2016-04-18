Чехія виступає проти обов'язкових квот на прийом біженців

Про це у неділю, 17 квітня, заявив прем'єр-міністр країни Богуслав Соботка, передає Deutsche Welle.

"Я очікую, що фронт опозиції буде ширшим", - зазначив він, виступаючи в одній з телевізійних програм, цитує агентство Reuters. "Давайте поговоримо про юридичні кроки щодо пропозиції, коли це буде необхідно", - додав Соботка.

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Нагадаємо, ще у 2015 році Чехія та ще три центральноєвропейські країни (Польща, Словаччина та Угорщина) виступили проти системи розподілу 120 тисяч біженців, яку схвалив ЄС.