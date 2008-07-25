Лівія припинила постачання нафти до Швейцарії після арешту сина Каддафі

Лівія ухвалила рішення припинити постачання нафти клієнтам з Швейцарії через те, що неділю тому в Женеві був затриманий Ганнібал Каддафі, син лівійського лідера Муаммара Каддафі. Про це повідомляє AFP.

Обмеження торкнуться тільки тієї нафти, яку переправляє до Європи лівійська держкомпанія, що спеціалізується на морських перевезеннях. Судам під швейцарськими прапорами заборонено входити до портів Лівії. Доставка нафти за допомогою приватних лівійських судів не припиниться.

32-річний Ганнібал Каддафі і його дружина були затримані в Женеві 15 липня за підозрою в побитті працівників готелю. Вже 17 липня його звільнили під заставу. За словами самого Каддафі, він ні в чому не винен.

Затримання сина Муаммара Каддафі вже викликало широкий резонанс у Лівії. Зокрема, ця країна відкликала з Швейцарії частину дипломатів і скоротила кількість авіарейсів між державами. Крім того, ряд швейцарських компаній одержали наказ про припинення діяльності на території Лівії.

Лівія входить до ОПЕК і має доведені ресурси нафти приблизно в 3,8 мільярда тонн. Країна експортує паливо до кількох країн Євросоюзу, а основними імпортерами її нафти вважаються Німеччина, Франція, Італія та Іспанія.

Лента.ру