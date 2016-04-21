Росія зберегла істотну військову присутність у Сирії – Столтенберг

Про це він заявив на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу в Анкарі, повідомляє Радіо Свобода.

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Він також сказав, що число мігрантів, які перетинають Егейське море з Туреччини до Європи, нині значно зменшується.

Як відомо, президент Росії Володимир Путін іще 14 березня заявив, що наказав вивести "основну частину" російських військ із Сирії. Але, за даними і місцевих джерел, і міністерства оборони Росії, російські війська продовжили активну участь у бойових діях проти супротивників режиму Асада, хоч частина їх дійсно була виведена.

Європейський Союз і Туреччина минулого місяця уклали домовленість із метою покласти край напливу мігрантів із турецької території до Європи. Також скороченню нелегального переправлення втікачів від воєн і бідності на Близькому Сході та Азії сприяє військово-морська операція НАТО в Егейському морі.