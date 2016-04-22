Кемерон: Якби не Великобританія, санкцій проти РФ через агресію в Україні могло не бути
Прем'єр-міністр Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Девід Кемерон допускає, що Європейський Союз не зміг би ввести санкції проти Російської Федерації через агресію в Україні без членства Британії в Євросоюзі.
Про це Кемерон сказав на спільній прес-конференції з президентом США Бараком Обамою у Лондоні. (Трансляція прес-конференції здійснювалась на сайті Білого Дому).
"Ми поділяємо спільний інтерес у переконанні, що Європа здійснює жорсткий підхід стосовно російської агресії. І якщо ми візьмемо питання санкцій, які ми запровадили за допомогою Європейського Союзу, я вважаю, що я можу покласти свою руку на моє серце і сказати - що Британія відіграла дійсно важливу роль, і продовжує відігравати важливу роль у забезпеченні того, що санкції були введені в дію, та зберігалися чинними. Я не впевнений, щоб це сталося, якщо б нас не було там у складі (Європейського Союзу - УНІАН)", - наголосив Кемерон.
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При цьому він заявив, що у інтересах Великої Британії, "щоб Європа була сильною проти агресії".
Водночас Обама заявив, що Сполучені Штати хочуть бачити Британію сильною у якості партнера.
"І Сполучене Королівство займає найкращу позицію, коли допомагає вести сильну Європу", - наголосив Обама.