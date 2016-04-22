Обама закликав британців залишитися в Євросоюзі

В колонці, що передує візитє Барака Обами до Великобританії, говориться, що членство в Євросоюзі не тільки не позбавляє країну її величі, але навіть розширює її вплив, оскільки деякі питання неможливо вирішити самостійно, повідомляє Бі-бі-сі.

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Президент США також нагадує британцям довгу історію "особливих відносин" між Вашингтоном і Лондоном і натякає, що Великобританія є сполучною ланкою між США і Євросоюзом.

"США бачать, як ваш сильний голос в Європі гарантує, що Європа збереже міцні позиції в світі, а Євросоюз залишиться відкритим і тісно пов'язаним зі своїми союзниками за океаном", - йдеться у колонці.

При цьому американський президент підкреслює, що рішення про збереження членства в ЄС або відмову від нього британський народ повинен приймати сам, і надавати з свого боку якийсь тиск Барак Обама не хоче.

Візит президента США офіційно пов'язаний з обговоренням перспектив боротьби з тероризмом, проте очікується, що під час прес-конференції сьогодні він відкрито порадить британцям залишатися в ЄС.

Референдум про членство Великобританії в Євросоюзі намічений на 23 червня. Прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон виступає за збереження членства країни в ЄС.