На автозаправці в окупованому Криму прогримів вибух (фото)

Про це повідомив так званий керівник прес-служби головного управління МНС Росії у Республіці Крим Володимир Іванов, інформує "Крыминформ".

«Зараз на місці здійснюють розбір конструкцій навісу заправки. За попередньою інформацією, під час заправки газового балона автомобіля марки "ВАЗ" проскочила іскра, сталося займання, і вогонь перекинувся на колонку. На місці працює три відділення пожежно-рятувальної служби, туди виїхала лабораторія», - уточнив він.

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Іванов додав, що жертв і постраждалих немає. Розпочато розслідування події.