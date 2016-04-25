На автозаправці в окупованому Криму прогримів вибух (фото)
14:52, 25 квітня 2016Світ
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Вибух прогримів сьогодні вранці на газовій автомобільній заправці в окупованому Джанкої на в'їзді в місто з сімферопольської траси.
Жертв та постраждалих немає / Яковенко Анастасія
Про це повідомив так званий керівник прес-служби головного управління МНС Росії у Республіці Крим Володимир Іванов, інформує "Крыминформ".
«Зараз на місці здійснюють розбір конструкцій навісу заправки. За попередньою інформацією, під час заправки газового балона автомобіля марки "ВАЗ" проскочила іскра, сталося займання, і вогонь перекинувся на колонку. На місці працює три відділення пожежно-рятувальної служби, туди виїхала лабораторія», - уточнив він.
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Іванов додав, що жертв і постраждалих немає. Розпочато розслідування події.
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