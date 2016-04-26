Генпрокурор Росії розповів про "спроби "Правого сектора" організувати державний переворот в РФ
Генпрокурор Росії Юрій Чайка заявив, що "прихильники українського "Правого сектора" робили спроби організації масових безладів для здійснення державного перевороту в Росії".
Про це йдеться в доповіді російського генпрокурора, що надійшов до Ради Федерації, повідомляє РИА Новости.
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"Заблоковано доступ до сторінок в соціальній мережі "ВКонтакте", за допомогою яких прихильники українського націоналістичного угруповання "Правий сектор" робили спроби організації масових заворушень і несанкціонованих публічних акцій з метою здійснення державного перевороту в Російській Федерації", — йдеться в доповіді генпрокурора.
Відзначається, що Чайка виступить в Раді Федерації з доповіддю, що присвячена стану правопорядку і законності в РФ у 2015 році, на засіданні 27 квітня.