Службу безпеки Швеції попередили про можливі теракти у країні - ЗМІ
12:21, 26 квітня 2016Світ
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Служба безпеки Швеції отримала інформацію від представників розвідки Іраку про те, що в країні плануються теракти.
REUTERS
Про це повідомляє Expressen з посиланням на власні джерела, пише Європейська правда.
Як відзначає видання, близько 7-8 бойовиків ІДІЛ прямують до Швеції з наміром влаштувати теракти в Стокгольмі.
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Згідно з інформацією іракської розвідки, ціллю терористів є насамперед цивільні об'єкти.
"Я можу підтвердити, що ми активізували роботу, щоб оцінити інформацію, яка надходить до нас", - заявив в коментарі виданню речник Служби безпеки Саймон Бінер.
За його словами, служба тісно співпрацює з національною поліцією щодо цього питання.
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