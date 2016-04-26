Службу безпеки Швеції попередили про можливі теракти у країні - ЗМІ

Про це повідомляє Expressen з посиланням на власні джерела, пише Європейська правда.

Як відзначає видання, близько 7-8 бойовиків ІДІЛ прямують до Швеції з наміром влаштувати теракти в Стокгольмі.

Читайте такожТеракти в Європі можуть бути пов'язані з 11 вересня - The Independent

Згідно з інформацією іракської розвідки, ціллю терористів є насамперед цивільні об'єкти.

"Я можу підтвердити, що ми активізували роботу, щоб оцінити інформацію, яка надходить до нас", - заявив в коментарі виданню речник Служби безпеки Саймон Бінер.

За його словами, служба тісно співпрацює з національною поліцією щодо цього питання.