У Бразилії провели операцію проти нелегального видобутку золота в лісах Амазонки (фоторепортаж)

Як повідомляє Reuters, територія площею понад 9,5 млн га з 1992 року юридично належить індіанським племенам Яномамо. На даний момент тут живе близько 27 тисяч індіанців.

Однак незважаючи на це нелегальні золотодобувачі продовжують загрожувати регіону, вирубуючи дерева і отруюючи річки ртуттю в гонитві за золотом.

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