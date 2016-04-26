У Бразилії провели операцію проти нелегального видобутку золота в лісах Амазонки (фоторепортаж)

17:01, 26 квітня 2016
Світ
445 0

Бразильська служба із захисту навколишнього середовища в середині квітня провела чергову операцію по боротьбі з незаконним видобутком золота на землях корінних народів, в самому серці тропічних лісів Амазонки.

Пылающий лагерь нелегальных золотодобытчиков / REUTERS

Як повідомляє Reuters, територія площею понад 9,5 млн га з 1992 року юридично належить індіанським племенам Яномамо. На даний момент тут живе близько 27 тисяч індіанців.

Однак незважаючи на це нелегальні золотодобувачі продовжують загрожувати регіону, вирубуючи дерева і отруюючи річки ртуттю в гонитві за золотом.

Ліси Амазонки все ще продовжують залучати нелегальних золотошукачів
Ліси Амазонки все ще продовжують залучати нелегальних золотошукачів /  © REUTERS
Територія площею понад 9,5 млн га з 1992 року юридично належить індіанським племенам Яномамо
Територія площею понад 9,5 млн га з 1992 року юридично належить індіанським племенам Яномамо /  © REUTERS
Нелегальні золотодобувачі вирубують дерева і отруюють річки ртуттю в гонитві за золотом
Нелегальні золотодобувачі вирубують дерева і отруюють річки ртуттю в гонитві за золотом /  © REUTERS
Офіцер Бразильської служби з захисту навколишнього середовища
Офіцер Бразильської служби з захисту навколишнього середовища /  © REUTERS
Співробітник служби показує знайдене в таборі золотошукачів спорядження
Співробітник служби показує знайдене в таборі золотошукачів спорядження /  © REUTERS
Співробітники служби спалюють табір нелегальних золотошукачів в Амазонці
Співробітники служби спалюють табір нелегальних золотошукачів в Амазонці /  © REUTERS
Співробітники служби спалюють табір нелегальних золотошукачів в Амазонці
Співробітники служби спалюють табір нелегальних золотошукачів в Амазонці /  © REUTERS
Співробітники служби спалюють табір нелегальних золотошукачів в Амазонці
Співробітники служби спалюють табір нелегальних золотошукачів в Амазонці /  © REUTERS
Палаючий табір нелегальних золотошукачів
Палаючий табір нелегальних золотошукачів /  © REUTERS
Співробітники служби затримують нелегальних золотошукачів
Співробітники служби затримують нелегальних золотошукачів /  © REUTERS
Співробітники служби затримують нелегальних золотошукачів
Співробітники служби затримують нелегальних золотошукачів /  © REUTERS
Співробітники служби затримують нелегальних золотошукачів
Співробітники служби затримують нелегальних золотошукачів /  © REUTERS
Деяким порушникам вдалося втекти
Деяким порушникам вдалося втекти /  © REUTERS
Діти індіанців Яномамо спостерігають за операцією
Діти індіанців Яномамо спостерігають за операцією /  © REUTERS

Читайте такожПоліція Рівненщини: Ситуація з видобутком бурштину дещо стабілізувалася (фото, відео)

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter