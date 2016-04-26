У Бразилії провели операцію проти нелегального видобутку золота в лісах Амазонки (фоторепортаж)
17:01, 26 квітня 2016Світ
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Бразильська служба із захисту навколишнього середовища в середині квітня провела чергову операцію по боротьбі з незаконним видобутком золота на землях корінних народів, в самому серці тропічних лісів Амазонки.
Палаючий табір нелегальних золотошукачів / REUTERS
Як повідомляє Reuters, територія площею понад 9,5 млн га з 1992 року юридично належить індіанським племенам Яномамо. На даний момент тут живе близько 27 тисяч індіанців.
Однак незважаючи на це нелегальні золотодобувачі продовжують загрожувати регіону, вирубуючи дерева і отруюючи річки ртуттю в гонитві за золотом.
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