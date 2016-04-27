Теракт біля мечеті в Туреччині: 13 постраждалих (фото)

В історичному центрі турецького міста Бурса біля мечеті прогримів вибух, внаслідок якого були поранені 13 осіб. Про це повідомляє місцеве видання The Daily Sabah.

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Терористкою виявилася 25-річна дівчина, вона загинула під час вибуху. Імовірно, зазначають джерела в поліції, бомба вибухнула раніше, ніж було передбачено, і кількість постраждалих від теракту могла бути більшою.

За словами міністра охорони здоров'я Туреччини, через вибух отримали поранення 13 осіб, зараз їх життю нічого не загрожує.

A suicide bombing near the Grand Mosque in Bursa, #Turkey caused injuries to people 13 https://t.co/tebRoBwhwqpic.twitter.com/a5XyQ8Whxw — Abbs Winston (@AbbsWinston) April 27, 2016

Вибух стався в історичному центрі міста, хвиля від нього вибила вікна прилеглих магазинів. На вулицях почалася паніка.