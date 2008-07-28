У Багдаді жінки-смертниці убили 24 паломників, поранили - 72

У Багдаді в результаті декількох вибухів загинули, щонайменше, 24 людини, 72 поранені, передає радіо «Свобода».

За повідомленнями поліції, вибухи здійснили смертниці - на шляху проходження шиїтських паломників, які йдуть на традиційні урочистості до святині в багдадському районі Казімія.

У зв`язку з терактами в Багдаді запроваджено посилені заходи безпеки.