КНДР здійснила невдалий запуск ракети - Сеул

Як передає південнокорейське агентство Yonhap з посиланням на міноборони, ракета, імовірно типу «Мусудан», була запущена о 06:40 з околиць міста Вонсан і впала на землю через кілька секунд польоту, пише Росбалт.

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У військовому відомстві додали, що Сеул спільно з США приступив до розслідування цього інциденту.

Про останній пуск північнокорейської балістичної ракети ЗМІ Південної Кореї повідомляли 15 квітня. За даними південнокорейської розвідки, він завершився невдачею: ракета зникла з радарів через кілька секунд після запуску, імовірно, вибухнувши в повітрі. Після цього джерела в Сеулі також повідомляли, що Пхеньян готується до випробування нової балістичної ракети середнього радіусу дії.