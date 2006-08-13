Ізраїльська операція на півдні Лівану може завершитися у понеділок

Ізраїльська наступальна операція проти угруповання "Хезболлах" на півдні Лівану може завершитися вже у понеділок, заявила в суботу міністр закордонних справ Ципі ЛИВНИ.

Міністр зазначила, що військові дії продовжуються на прохання ізраїльського командування, яке розгорнуло масштабну операцію, потроївши чисельність військ в Лівані.

Як передає радіо «Свобода»,раніше в суботу начальник генштабу ізраїльської армії Дан ХАЛУЦ не виключив, що бойові дії триватимуть ще тиждень.

За суботу обидві сторони конфлікту зазнали втрат: вбито 7 ізраїльських військовослужбовців і близько 20 мирних ліванців.