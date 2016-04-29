Глава компанії, що будувала російський космодром "Восточний", отримав 3 роки колонії

"Тихоокеанська мостобудівна компанія" виступала в якості субпідрядника будівництва російського космодрому "Восточний", передає Бі-бі-сі.

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Навесні 2015 року співробітники ТМК, зайняті на будівництві космодрому "Восточний", написали на дахах своїх побутівок своєрідне посланняпрезиденту Володимиру Путіну з проханням виплатити їм борги по зарплаті.

За даними слідства, Нестеренко разом з головою ради директорів ТМК Сергієм Юдіним викрав майже 104,5 млн руб. підприємства, використовуючи фірми-одноденки.

Проти Ігоря Нестеренка раніше було порушено ще одну кримінальну справу за статтею "невиплата зарплати", вирок по якій ще не винесено.

22 квітня прокуратура Приморського краю повідомила про те, що заборгованість ТМК по зарплаті перед робітниками перевищила 124 млн руб. ($1,9 млн).

Президент РФ Володимир Путін, який приїхав на "Восточний"для спостереження за першим пуском ракети-носія, повідомив, що у зв'язку з порушеннями при будівництві космодрому порушено 6 кримінальних справ.