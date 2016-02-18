На російському космодромі "Восточний" почали випробовувати обладнання

Про це віце-прем'єр РФ Дмитро Рогозін повідомив у своєму "Твіттері". "Під землею і в техкомплексі - на всіх об'єктах космодрому "Восточний" йдуть випробування технологічного обладнання", - написав він.

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Як повідомляв УНІАН, 20 січня глава держкорпорації "Роскосмос" Ігор Комаров заявив, що перший пуск з нового російського космодрому "Восточний" може відбутися в другій половині квітня за умови, що "всі випробування пройдуть успішно".

У січні 2016 року на космодромі почалися складання першої ракети "Союз-2", яка виведе на орбіту космічні апарати "Ломоносов" та "Аіст".

Росія будує космодром "Восточний" з 2012 року в Амурській області. Взимку 2014-2015 років будівництво космодрому супроводжувалося скандалами в зв'язку з розкраданням і розтратами грошей, а також масовими страйками і голодуванням робітників через затримки з виплатою заробітної плати.