Над Чорним морем повітряно-космічні сили РФ відпрацювали елементи операції проти НАТО – розвідка

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Зокрема, літак-розвідник Іл-20 виконав розвідувальний політ з метою викриття та підтвердження об’єктів державної і військової інфраструктури Румунії, Болгарії та Туреччини.

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«Відстеження діяльності Іл-20 у зонах своєї відповідальності здійснювали два літаки МіГ-21 Повітряних сил Румунії та два МіГ-29 Військово-повітряних сил Болгарії», - повідомляє українська розвідка.

Водночас два бомбардувальники Ту-22М3 командування дальньої авіації здійснили польоти з аеродрому “Енгельс” та відпрацювали питання виходу до районів оперативного призначення, виявлення та нанесення умовних ракетно-бомбових ударів по наземних і надводних цілях на території Румунії, Болгарії та Туреччини (протока Босфор).