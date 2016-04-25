Українська розвідка повідомила про перекидання бойовикам шести російських танків Т-72
13:14, 25 квітня 2016Війна
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Росія перекинула в Харцизьк на залізничних платформах ще шість танків Т-72.
Зафіксовано постачання військової техніки з території РФ / skoda-club.org
Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
Українська сторона надала інформацію представникам Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ про наявність танків і самохідних артилерійських установок в районах Стаханова, Макіївки, Донецька, Гуртів та Озерянівки.
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«Зафіксовано постачання військової техніки з території РФ. 23 квітня до Харцизька на залізничних платформах доставлено шість танків Т-72», - повідомляють розвідники.
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