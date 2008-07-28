США наполягатимуть на ПДЧ для України в грудні

США пропонуватимуть запросити Україну і Грузію до Плану дій з набуття членства у НАТО (ПДЧ) на зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО у грудні 2008 року.

Як повідомляє “Німецька хвиля”, про це німецькій газеті “Франкфуртер альгемайне” сказав керівник відділу з європейських питань у Державному департаменті США Ден ФРІД.

Він звернув увагу на відсутність консенсусу щодо питання вступу до НАТО в Україні, на чому наголошує уряд Німеччини. “Але це не перешкода для ПДЧ, тому що тут не йдеться про членство”, - цитує газета американського дипломата. За словами Д.ФРІДА, ПДЧ не означає ані швидкого, ані автоматичного членства в НАТО.

Разом з тим, Д.ФРІД висловив сумнів у ефективності позиції Німеччини, яка значною мірою сприяла тому, що Україна і Грузія через свої внутрішні проблеми не отримали запрошення до ПДЧ на Бухарестському самміті НАТО у квітні.