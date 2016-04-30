Політична криза в Іраку: сотні демонстрантів увірвалися в будівлю парламенту

У суботу, 30 квітня, сотні протестувальників почали штурм парламенту Іраку, увірвавшись в укріплену "зелену зону" столиці країни, де розташовані інші важливі будівлі, зокрема, посольство США.

Про це повідомляє The Washington Post.

Кадри іракського телебачення показали сотні протестувальників у будівлі парламенту, які розмахували прапорами і скандували. Вже протягом тижня в Багдаді триває мітинг, учасники якого вимагають від уряду проведення реформ.

"Це нова ера в історії Іраку", - кричав один із демонстрантів у головному вестибюлі парламенту.

Група прихильників шиїтського лідера Муктади ас-Садра обурилася через нездатність парламенту країни набрати кворум і проголосувати за кандидатури до нового складу уряду Іраку, передає «Європейська правда».

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Як відомо, політична криза призвела до нового рівня нестабільності в країні, яка переживає кілька криз, включаючи боротьбу проти бойовиків ІДІЛ, а також боротьбу з економічною кризою. Організація Об'єднаних Націй попередила, що переворот ще більше надихне бойовиків.