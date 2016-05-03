ЗМІ повідомили про співпрацю Асада з "Ісламською державою"

Про це йдеться у розслідуванні телеканалу Sky News, передає РБК.

Телеканал посилається на витік секретних файлів ІД. У них, зокрема, йдеться про співпрацю у Пальмірі. За твердженням телеканалу, незадовго до звільнення цього давнього міста, яке кілька місяців було окуповане ІД, представники організації і сирійської влади підготували документ. У ньому йдеться про відведення всієї важкої артилерії і зенітних кулеметів від Пальміри.

Один з перебіжчиків з ІД підтвердив телеканалу, що угруповання координує пересування своїх бійців, зокрема, їхній відхід з раніше контрольованих районів, із сирійською владою.

Читайте такожЗа 9 днів в Алеппо загинули майже 250 мирних жителів – сирійські правозахисники

Sky News також наводить й інші документи, що нібито підтверджують співпрацю. Так, в одному з них йдеться про водія, який повинен був проїхати через пропускні пункти ІД і обміняти нафту на добрива у представників сирійської влади. Перебіжчики з ІД заявили телеканалу, що ця торговельна угода діє вже кілька років.

В іншому листі йдеться про події листопада 2013 року. З документа випливає, що ІД отримали відомості про бомбардування району Аль-Каср, які мають відбутися найближчим часом. У листі розповідається про вивезення всієї зброї та обладнання з цього району. Джерела Sky News стверджують, що евакуація була узгоджена ІД та сирійською владою.

Перевірити справжність документів неможливо, наголошує Sky News. Однак у всіх попередніх випадках інформація, що надійшла через нинішнє джерело, підтверджувалася, зазначає телеканал.

Раніше держсекретар США Джон Керрі заявив, що президент Сирії Башар Асад й екстремістське угруповання "Ісламська держава" співпрацюють між собою.