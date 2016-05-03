ЄС сподівається до кінця року завершити переговори щодо ЗВТ з Японією - Юнкер

Про це заявив президент Європейської Комісії Жан-Клод Юнкер у вівторок, 3 травня, під час візиту до Брюсселя прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на агентство dpa.

Юнкер висловив переконання, що переговори щодо створення ЗВТ між ЄС і Японією, які тривають протягом останніх трьох років, можливо завершити до кінця 2016 року. Сповільнення темпів зростання світової економіки робить якнайшвидший запуск ЗВТ дуже важливим, наголосив президент Єврокомісії.

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Зазначається, що переговори щодо угоди про ЗВТ між ЄС і Японією розпочались ще у березні 2013 року. Передбачалось, що угода запрацює до кінця 2015 року, проте переговорний процес триває досі. Наступний раунд перемовин запланований на вересень 2016 року.