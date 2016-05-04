Керрі попередив президента Сирії про наслідки зриву перемир'я
Державний секретар США Джон Керрі попередив президента Сирії Башара Асада про негативні наслідки зриву перемир'я.
На його думку, режим припинення вогню все ще може бути скорочений, передає РБК.
Керрі зазначив, що перемир'я в Сирії може бути збережене в тому випадку, якщо сторони домовляться про лінію розмежування, яка забороняє будь-які наступальні дії на території Алеппо і взяття міста.
«Якщо Асад не буде дотримуватися цього, то це призведе до негативних наслідків, одним з яких стане повний зрив перемир'я і повернення до стану війни. Я не думаю, що Росія хоче цього», - сказав глава Держдепу.
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Як повідомляв УНІАН, 28 квітня в Алеппо під бомбардування потрапила лікарня "Лікарів без кордонів". В результаті авіаудару загинули близько 30 людей, десятки поранених. У сирійської опозиції заявили, що удар завдала російська авіація. Росія відкидає звинувачення у бомбардуванні Алеппо, заявляючи про літаки "антиіділівської" коаліції.