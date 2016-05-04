Керрі попередив президента Сирії про наслідки зриву перемир'я

На його думку, режим припинення вогню все ще може бути скорочений, передає РБК.

Керрі зазначив, що перемир'я в Сирії може бути збережене в тому випадку, якщо сторони домовляться про лінію розмежування, яка забороняє будь-які наступальні дії на території Алеппо і взяття міста.

«Якщо Асад не буде дотримуватися цього, то це призведе до негативних наслідків, одним з яких стане повний зрив перемир'я і повернення до стану війни. Я не думаю, що Росія хоче цього», - сказав глава Держдепу.

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Як повідомляв УНІАН, 28 квітня в Алеппо під бомбардування потрапила лікарня "Лікарів без кордонів". В результаті авіаудару загинули близько 30 людей, десятки поранених. У сирійської опозиції заявили, що удар завдала російська авіація. Росія відкидає звинувачення у бомбардуванні Алеппо, заявляючи про літаки "антиіділівської" коаліції.