В Алеппо поновилися бої: правозахисники заявили про 19 загиблих і майже сотню поранених

У сирійському Алеппо повстанці обстріляли госпіталь, який знаходиться в підконтрольній військам Асада частині міста. Про це, посилаючись на Сирійську обсерваторію з прав людини, пише Reuters.

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Число загиблих правозахисники не називають. У той же час провладний канал Ikhbariya повідомляє, що в результаті обстрілу лікарні Аль-Дабіт було поранено 17 людей, загинули три жінки.

Також у сирійській урядовій армії стверджують, що ця атака була частиною широкомасштабного наступу повстанців.

Крім того, за даними Обсерваторії, всього за сьогодні тільки в підконтрольних Асаду районах Алеппо число загиблих досягло щонайменше 19 осіб, включно з трьома дітьми. Ще 80 осіб отримали поранення, а число жертв, за словами співрозмовника агентства, ймовірно, зросте через важкий стан деяких з поранених.

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Як повідомляв УНІАН, 28 квітня в Алеппо під бомбардування потрапила лікарня "Лікарів без кордонів". В результаті авіаудару загинули близько 30 людей, десятки поранених. У сирійської опозиції заявили, що авіаудару завдала російська авіація. Росія відкидає звинувачення у бомбардуванні Алеппо, заявляючи про літак "антиіділівської" коаліції.