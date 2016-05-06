Спікер Палати представників США відмовився підтримати Трампа

Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

"Думаю, що багато республіканці хочуть бачити в нашому обранці людину, яка поділяє наші стандарти", - сказав Райан - найбільш високопоставлений республіканець на виборній посаді.

За його словами, Трамп гідний номінації, але повинен докласти більше зусиль для об'єднання партії.

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Колишні президенти США Джордж Буш і Джордж Буш-молодший також заявили в четвер, що не стануть підтримувати Трампа.

Як повідомляв УНІАН, представник Республіканської партії США Джон Кейсік слідом за своїм однопартійцем Тедом Крузом вирішив припинити подальшу участь в передвиборній гонці. Таким чином, мільярдер Дональд Трамп залишився єдиним претендентом на номінацію від республіканців і повинен стати кандидатом від партії на президентських виборах.