Великобританії буде краще, якщо вона вийде з ЄС - Трамп

Про це заявив кандидат на висунення в президенти США від Республіканської області Дональд Трамп, повідомляє РБК з посиланням на Reuters.

Трамп вважає, що міграційна криза в Європі багато в чому пов'язана з діями ЄС. Через це Великобританії буде краще вийти з ЄС.

«Я думаю, що міграція була для Європи жахливою річчю. Багато що з цього було просунуто Євросоюзом. Я б особисто сказав, що їм (британцям - ред.) було б краще без нього, але я не виступаю з рекомендацією — це тільки мої відчуття... Я б сказав, що їм буде краще без нього (ЄС - ред.), але я хочу, щоб вони прийняли власне рішення», — сказав Трамп.

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Нагадаємо, що Британія вже визначилася з датою референдуму – він відбудеться 23 червня. Раніше Лондон і Брюссель досягли угоди, яка повинна запобігти вихід Великобританії зі складу ЄС. Президент Ради ЄС Дональд Туск і британський прем'єр Девід Кемерон відзначили, що ці домовленості відповідають інтересам усіх сторін. Вони, зокрема, містять додаткові точкові винятки, незважаючи на те, що Великобританія і зараз має "особливий статус" в ЄС.