У бельгійському Брюгге з'явиться пивний трубопровід

Про це пише The Wall Street Journal, передає РБК.

Труба довжиною 2 милі (3,22 км) прокладена від пивоварні De Halve Maan в центрі міста до заводу по бутилюванню. Вона здатна транспортувати 1,5 тис. галонів (6819,14 літри) пива за годину. Швидкість переміщення напою при цьому — близько 19 км на годину.

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Нинішній власник De Halve Maan Ксав'єр Ваннесте розповів виданню, що одного разу прокинувся, виглянув у вікно і побачив робітників, які займалися прокладанням кабелю. Тоді до нього прийшла ідея пивопроводу. «Все це почалося як жарт. Ніхто не вірив, що це буде працювати», — зазначив він.

На реалізацію проекту знадобилося чотири роки. За даними WSJ, до закінчення прокладки труби залишилося кілька тижнів.

Вся витівка коштувала €4 млн, причому Ваннесте вдалося придумати ідею, яка дозволила частково залучити гроші на цей проект: він запропонував за плату довічно забезпечувати клієнтів пивом.

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Пивовар розробив три опції — золоту, срібну та бронзову. Перша, наприклад, коштувала €7,5 тис. і припускає, що клієнт буде забезпечений щоденної 11-унцевій (0,33 літра) пляшкою пива, роздрібна ціна якої — €1,7, а також 18 «персоналізованими склянками».

Разом з тим, як пише WSJ, пивопровід — не нова ідея. Зокрема, в данському місті Рандерс є труба під вулицею, яка транспортує пиво в бари. Бувають пивопроводи, які ведуть до деяких тентів, і на щорічному Октоберфесті. В місті Клівленд (штат Огайо) також є труба для пива — вона переганяє напій з пивоварні в бар, який знаходиться на тій же вулиці.