Назарбаєв застеріг від "повторення українського сценарію" і пригрозив найжорсткішими заходами

09:29, 06 травня 2016
Світ
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Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв у четвер призупинив земельну реформу, яка вивела на вулиці сотні незгодних, але пообіцяв жорстку відсіч повторенню "українського сценарію".

REUTERS

Про це повідомляє Reuters.

Він попередив, що до осіб, які можуть спробувати організувати в Казахстані повторення "українського сценарію", будуть прийняті найжорсткіші заходи.

Відзначається, що активісти планують на суботу чергову акцію протесту в найбільшому місті країни і її фінансовому центрі Алмати. Вони не задоволені запевненнями беззмінного президента країни, чиє населення "затягує паски" через падіння доходів слідом за нафтою.

Стихійні виступи відбулися в останні два тижні в ряді великих міст і були порівняно нечисленними. Однак і такі акції є рідкістю в Казахстані.

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"Казахстанці не хочуть українських подій в Казахстані, я це знаю", - сказав Назарбаєв, чий виступ на нараді з урядом пізно ввечері показало державне телебачення.

"Нехай усі чують: ми вживемо найжорсткіших заходів. Щоб знали і не говорили, що я не попереджав", - підкреслив лідер Казахстану.

Раніше він заявив, що українська економіка після революції скоротилася до половини обсягу казахстанської, і пов'язав це з насильством і турбулентністю через стихійну зміну влади.

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