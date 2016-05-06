Назарбаєв застеріг від "повторення українського сценарію" і пригрозив найжорсткішими заходами
Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв у четвер призупинив земельну реформу, яка вивела на вулиці сотні незгодних, але пообіцяв жорстку відсіч повторенню "українського сценарію".
Про це повідомляє Reuters.
Він попередив, що до осіб, які можуть спробувати організувати в Казахстані повторення "українського сценарію", будуть прийняті найжорсткіші заходи.
Відзначається, що активісти планують на суботу чергову акцію протесту в найбільшому місті країни і її фінансовому центрі Алмати. Вони не задоволені запевненнями беззмінного президента країни, чиє населення "затягує паски" через падіння доходів слідом за нафтою.
Стихійні виступи відбулися в останні два тижні в ряді великих міст і були порівняно нечисленними. Однак і такі акції є рідкістю в Казахстані.
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"Казахстанці не хочуть українських подій в Казахстані, я це знаю", - сказав Назарбаєв, чий виступ на нараді з урядом пізно ввечері показало державне телебачення.
"Нехай усі чують: ми вживемо найжорсткіших заходів. Щоб знали і не говорили, що я не попереджав", - підкреслив лідер Казахстану.
Раніше він заявив, що українська економіка після революції скоротилася до половини обсягу казахстанської, і пов'язав це з насильством і турбулентністю через стихійну зміну влади.
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