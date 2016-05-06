У боях за село поблизу Алеппо загинули понад 70 осіб - правозахисники

Про це повідомляє Reuters з посиланням на Сирійський центр моніторингу з дотримання прав людини та джерела повстанців.

Як заявили правозахисники, 73 людини було вбито у бою за село Хан Туман, яке знаходиться приблизно за 15 км на південний захід від міста Алеппо в районі шосе Дамаск-Алеппо.

При цьому декілька джерел повстанців стверджують, що вони захопили село, а джерела сирійської армії заперечують, що Хан Туман було втрачено.

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Атака на село була здійснена спільними силами коаліції ісламістських повстанців, відомих під назвою Джейш аль-Фатх (армія завоювання), в тому числі за участю пов'язаного з Аль-Каїдою Фронтом ан-Нусра, який відхилив дипломатичні зусилля щодо припинення війни та відмовився підтримувати мирні переговори.

Сирійський центр моніторингу з дотримання прав людини уточнив, що серед загиблих 43 повстанці, а 30 - представляли урядові війська.

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Сполучені Штати та Росія цього тижня виступали посередниками у встановленні режиму припинення вогню в місті Алеппо, де близько 300 людей було вбито впродовж останніх двох тижнів на території, яка контролюється урядом Сирії, та на території, яка контролюється повстанцями. Люди загинули в результаті авіаударів та обстрілів.