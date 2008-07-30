Конгрес США підтримав розширення НАТО

Палата представників конгресу США в середу затвердила резолюцію, в якій висловлено підтримку подальшому розширенню НАТО і йдеться про те, що "жодна держава за межами НАТО" не має права голосу в рішенні про те, хто може бути членом альянсу.

"Будь-яке рішення щодо членства в НАТО ухвалюватимуть члени НАТО шляхом консенсусу, і жодна держава за межами НАТО не має права голосу чи вето щодо таких рішень", - зазначається в резолюції, якою американські законодавці привітали Албанію і Хорватію з отриманням ними запрошення вступити до альянсу.

У документі заявлено також, що конгрес США "підтримує розширення НАТО і вважає, що подальша взаємодія з усіма країнами, які прагнуть в НАТО, зміцнить безпеку для всіх держав євроатлантичного регіону".

"Конгрес США повністю підтримує запрошення почати інтенсивний діалог НАТО з Боснією і Герцеговиною, Чорногорією і Сербією", - цитує резолюцію РІА "Новости".

У ній наголошується також, що на квітневому саміті "НАТО погодилася з тим, що Україна і Грузія зробили цінний внесок в операції НАТО, висловила чітку підтримку приєднанню України і Грузії до Плану дій щодо членства в НАТО як наступний етап для повного членства, а також заявила, що НАТО почне період інтенсивної взаємодії з Україною і Грузією для оцінки їх заявок на зустрічі, яка відбудеться в грудні 2008 року".