Ердоган подав до суду на голову німецького медіаконцерну через сатиричний вірш

Про це у понеділок, 9 травня, повідомив медіа-юрист Ердогана Ральф Гекер, передає Deutsche Welle.

Депфнер виступив на підтримку німецького коміка Яна Бемерманна, який прочитав про Ердогана грубий і образливий вірш. Зокрема Депфнер сказав, що сміявся над жартами про Ердогана.

Турецький президент попросив суд накласти певні обмеження на висловлювання стосовно Депфнера. Утім, навіть якщо це прохання не буде задоволене, Ердоган подаватиме свій позов до суду вищої інстанції, заявив Гекер.

Юрист також нагадав, що німецький суд раніше попередньо задовольнив вимогу Ердогана щодо німецького режисера Уве Болла. Зокрема Болл відтепер не має права казати певні нецензурні слова з вірша Бемерманна на адресу турецького президента.

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Як повідомлялося, Ян Бемерманн в ефірі Другого німецького телеканалу (ZDF) красномовно висміяв турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана. За допомогою сатиричного відео Бемерманн хотів викрити придушення свободи слова та поводження із сатирою в Туреччині. Після цього відео було видалено з сайту телеканалу через буцімто "невідповідність вимогам до сатиричних програм". Сам Бемерманн заявив, що навмисно записав такий вірш, аби продемонструвати межі сатири. Таким чином ведучий відреагував на скандал навколо сатиричної пісні про Ердогана, що раніше був поширений у передачі Extra 3 на німецькому телеканалі NDR.