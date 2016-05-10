В Австрії призначено тимчасово в.о. канцлера, ним став консерватор Міттерленер
В Австрії призначено тимчасово в.о. канцлера – ним став віце-канцлер консерватор Райнхольд Міттерленер.
Про це йдеться в повідомленні канцелярії президента країни Хайнца Фішера, заззначає Європейська правда.
За словами глави держави, рішення щодо нового канцлера очікується в середині наступного тижня.
Читайте такожПрем'єр Туреччини Давутоглу вирішив піти у відставку
Як повідомляв УНІАН, в понеділок канцлер Австрії Вернер Файман оголосив про свою відставку з посади глави уряду та лідера Соціал-демократичної партії.
Серед мотивів оголошеного рішення політик назвав "втрату підтримки у партії".
Файманн очолював уряд Австрії з грудня 2008 року. Критики закидають йому, що він змінив курс проєвропейської Соціал-демократичної партії у бік євроскептицизму.
Відставка Файманна відбулася на тлі президентської кампанії в Австрії. У першому турі виборів більше третини голосів здобув кандидат від правих популістів, Австрійської партії свободи.