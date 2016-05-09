Канцлер Австрії подав у відставку

Про це повідомляє "Європейська правда" з посилання на австрійське видання Kurier.

Свою заяву Файман зробив у понеділок після короткої зустрічі з лідерами партії в регіонах країни.

Свій крок канцлер пояснив втратою підтримки його курсу всередині партії.

Варто зауважити, що кандидат від Соціал-демократичної партії вперше не пройшов у другий тур під час президентських виборів, що відбулися 24 квітня.

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Як відомо, Файман став головою Соціал-демократичної партії 16 червня 2008 року. Після виборів до австрійського парламенту, що відбулися 28 вересня 2008 року, був уповноважений президентом країни Хайнцем Фішером сформувати новий уряд Австрії.

Як повідомляв УНІАН, у другий тур президентських виборів в Австрії вийшли проросійський кандидат від "Партії свободи" Норберт Хофер з понад 36% голосів та позапартійний Александер Ван дер Беллен, якого підтримує Партія зелених. з понад 20%.