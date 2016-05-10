Франція не відмовиться від фан-зон під час Євро-2016

Про це заявив міністр у справах молоді і спорту країни Патрік Каннер, передає "ЄвроПравда". "Було вирішено зберегти фан-зони на Євро-2016. Вони будуть абсолютно безпечними: безпілотники, перевірки, заходи безпеки", - повідомив міністр.

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Раніше ЗМІ припускали, що фан-зони під час Євро-2016 у Франції можуть бути скасовані через загрозу терактів.

Міністр підкреслив, що підготовка до турніру проходить на високому рівні і заходи безпеки контролює глава МВС Бернар Казнєв.

Як повідомлялося, один з брюссельських терористів, Мохамед Абріні, заявив, що разом зі спільниками готував теракти на Євро-2016.

Терористи змушені були коригувати свої плани і вчинили теракти в Брюсселі, тому що прогрес у розслідуванні терактів у Парижі в листопаді 2015 року виводив на слід братів Аль-Бакрауі.