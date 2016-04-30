Аеропорт Брюсселя 1 травня відновить роботу зали вильотів

Це має статися у неділю, 1 травня, передає Deutsche Welle.

"Той факт, що це стало можливим за менше, ніж 40 днів після терористичного нападу, є безсумнівним технічним та організаційним дивом, яке потребувало зусиль багатьох людей", - заявив представник керівництва аеропорту Арно Фейст у п'ятницю, 29 квітня.

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Максимальної пропускної спроможності аеропорт має досягти до середини червня, заявив Фейст.

Як повідомляв УНІАН, зранку 22 березня два вибухи прогриміли в аеропорту Брюсселя і ще один - на станції метро "Мальбек" в столиці Бельгії.

За останніми офіційними даними, загинуло 32 людини, ще близько 340 осіб отримали поранення.