У Туреччині через вибух автомобіля загинули три людини, 45 поранені (фото)
У Туреччині в місті Баглар, що розташоване в провінції Діярбакир на південному сході країни, внаслідок вибуху 3 людини загинуло, і ще 45 - отримали поранення.
Як повідомляє турецьке видання The Daily Sabbah, вибухівка була закладена в автомобілі.Вибуховий пристрій спрацював, коли повз зазначений тарнспортний засіб проїжджав поліцейський автобус.
Місцева влада провінції Діярбакир повідомила, що серед 45 поранених, 12 осіб є поліцейськими.
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Також у поліцейському автобусі, біля якого стався вибух, перебували затримані особи, які підозрюються у тероризмі та представляють Робітничу партію Курдистану. Ці підозрювані також отримали поранення.
За попередніми даними, вибух стався близько о 16:30.
На місце інциденту були відправлені карети швидкої допомоги, щоб перевозити до найближчих лікарень поранених.
Після вибуху в Амеде націлювання турецька поліція. pic.twitter.com/07k3n22evp— Доктор Партизан (@DrPartizan_) 10 Травня 2016 Року
#Туреччина: місцеві джерела стверджують, що 9 членів турецької поліції загинули у вибуху бомби в Курдській капітал #Діярбакирpic.twitter.com/Qf8u2V5HJq— curdistani (@curdistani) 10 травня 2016 року
Порушення: імовірно замінованого автомобіля Переглядів автобус, що перевозив поліцейських #Денізлі#Туреччина. Повідомляє про 15 поранених - @sayed_ridhapic.twitter.com/SlEItEzXeG— Конфлікт Новини (@Конфлікти) 10 Травня 2016 Року