У Туреччині через вибух автомобіля загинули три людини, 45 поранені (фото)

Як повідомляє турецьке видання The Daily Sabbah, вибухівка була закладена в автомобілі.Вибуховий пристрій спрацював, коли повз зазначений тарнспортний засіб проїжджав поліцейський автобус.

Місцева влада провінції Діярбакир повідомила, що серед 45 поранених, 12 осіб є поліцейськими.

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Також у поліцейському автобусі, біля якого стався вибух, перебували затримані особи, які підозрюються у тероризмі та представляють Робітничу партію Курдистану. Ці підозрювані також отримали поранення.

За попередніми даними, вибух стався близько о 16:30.

На місце інциденту були відправлені карети швидкої допомоги, щоб перевозити до найближчих лікарень поранених.

Після вибуху в Амеде націлювання турецька поліція. pic.twitter.com/07k3n22evp — Доктор Партизан (@DrPartizan_) 10 Травня 2016 Року