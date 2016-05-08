У Каїрі внаслідок нападу вбито вісім поліцейських

Як повідомляє міністерство внутрішніх справ країни, сьогодні рано вранці невідомі обстріляли поліцейську машину на півдні Каїра, передає Бі-бі-сі. У повідомленні говориться, що чотири збройних людини вийшли з невеликої вантажівки, зупинили поліцейську машину і почали стріляти по тих, хто в ній знаходився, після чого втекли.

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Reuters повідомляє з посиланням на очевидців події, що нападники були в масках. До цього моменту ніхто не взяв на себе відповідальність за напад.

Представники сил безпеки країни почали операцію з розшуку нападників.

В останні 3 роки на території Єгипту регулярно відбуваються напади на представників правопорядку. Так, 2 місяці тому 13 поліцейських загинули внаслідок вибуху на контрольно-пропускному пункті на Синайському півострові. Відповідальність за це взяло на себе угруповання "Ісламська держава".