В.о. президента Бразилії Мішел Темер закликає країну до об'єднання

Про це Темер сказав у своєму першому публічному виступі на новій посаді, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

"Моїми першими словами бразильському народу на цій посаді будуть: вірте в мене. Вірте в наші цінності, цінності нашого народу, стійкість нашої демократії. Ви повинні вірити в нашу здатність відновити економіку країни, потенціал нашої держави, його соціальні та політичні інститути", - сказав Темер у своєму першому публічному виступі в новій посаді.

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Мішел Темер додав, що першочерговим завданням Бразилії стане відновлення довіри до неї на міжнародній арені, щоб залучити нові інвестиції та домогтися зростання економіки.

Як повідомляв УНІАН, сенат Бразилії тимчасово відсторонив президента Ділму Русеф від виконання обов'язків. Протягом шести місяців виконуючим обов'язки глави держави буде віце-президент Мішель Темер.