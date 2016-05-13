Ватикан вивчить можливість зведення жінок в сан диякона
Папа римський Франциск повідомив про намір створити комісію, яка б дослідила питання про можливість зведення жінок в сан диякона – нижчу ступінь священства.
Понтифік сказав це під час зустрічі за закритими дверима з високопоставленими представницями жіночих чернечих орденів, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.
В католицькій церкві диякони - рукопокладені священнослужителі. Вони можуть читати проповіді, викладати, а також брати участь у деяких обрядах: наприклад, при похороні або під час вінчання.
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Диякони допомагають єпископам і священикам у богослужінні, але самостійно перебувати на християнських зборах і здійснювати таїнства не можуть.
Втім, преса Ватикану повідомляє, що папа Франциск поки не готовий зводити жінок у дияконський сан.
Під час зустрічі з представницями чернечих орденів, що тривала більше години, Франциска запитали, чи готовий він створити комісію, яка б розглянула це питання.
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Понтифік сказав, що не заперечує проти цієї ідеї, додавши: "Церкві було б корисно прояснити це питання. З цим я згоден".
На даний момент в католицькій церкві тільки чоловіки можуть бути священиками або дияконами. Священики повинні слідувати правилам целібату, але диякони можуть бути одруженими.
Як зазначає кореспондент Бі-бі-сі в Римі, слова папи не означають, що Ватикан офіційно оголосив про намір розглянути це питання. Вони, однак, вказують на готовність папи Франциска розглянути питання про роль жінок у церкві.