Ватикан вивчить можливість зведення жінок в сан диякона

Понтифік сказав це під час зустрічі за закритими дверима з високопоставленими представницями жіночих чернечих орденів, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

В католицькій церкві диякони - рукопокладені священнослужителі. Вони можуть читати проповіді, викладати, а також брати участь у деяких обрядах: наприклад, при похороні або під час вінчання.

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Диякони допомагають єпископам і священикам у богослужінні, але самостійно перебувати на християнських зборах і здійснювати таїнства не можуть.

Втім, преса Ватикану повідомляє, що папа Франциск поки не готовий зводити жінок у дияконський сан.

Під час зустрічі з представницями чернечих орденів, що тривала більше години, Франциска запитали, чи готовий він створити комісію, яка б розглянула це питання.

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Понтифік сказав, що не заперечує проти цієї ідеї, додавши: "Церкві було б корисно прояснити це питання. З цим я згоден".

На даний момент в католицькій церкві тільки чоловіки можуть бути священиками або дияконами. Священики повинні слідувати правилам целібату, але диякони можуть бути одруженими.

Як зазначає кореспондент Бі-бі-сі в Римі, слова папи не означають, що Ватикан офіційно оголосив про намір розглянути це питання. Вони, однак, вказують на готовність папи Франциска розглянути питання про роль жінок у церкві.