В Сирії ліквідовано 16 високопоставлених представників "Фронту ан-Нусра" - Reuters
11:27, 13 травня 2016Світ
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В Сирії внаслідок авіаудару загинули 16 високопоставлених представників джихадистського угрупування "Фронт ан-Нусра".
REUTERS
Про це повідомляє Reuters з посиланням на Центр з моніторингу за дотриманням прав людини у Сирії, пише Європейська правда.
Наразі незрозуміло, чи авіаудари, орієнтовані на покинуту базу "Абу-аль-Духур" були здійснені США чи Росією, які обидві завдавали ударів по угрупуванню в Сирії.
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За словами директора Центру Рамі Абдулрахмана, авіабаза піддалася масованим бомбардуванням під час атаки.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Сирії внаслідок авіаудару загинув один з лідерів "Фронту ан-Нусра" Абу Фірас.
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