В Сирії ліквідовано 16 високопоставлених представників "Фронту ан-Нусра" - Reuters

Про це повідомляє Reuters з посиланням на Центр з моніторингу за дотриманням прав людини у Сирії, пише Європейська правда.

Наразі незрозуміло, чи авіаудари, орієнтовані на покинуту базу "Абу-аль-Духур" були здійснені США чи Росією, які обидві завдавали ударів по угрупуванню в Сирії.

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За словами директора Центру Рамі Абдулрахмана, авіабаза піддалася масованим бомбардуванням під час атаки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Сирії внаслідок авіаудару загинув один з лідерів "Фронту ан-Нусра" Абу Фірас.