В Алеппо після перемир'я поновилися бої між опозицією і військами Асада – ЗМІ

Про це, як передає "ЄвроПравда", повідомляє Reuters з посиланням на Центр моніторингу за дотриманням прав людини в Сирії.

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За інформацією агентства, урядові війська відновили атаки на повстанців на півночі Алеппо після закінчення терміну дії раніше проголошеного режиму перемир'я.

Бойові дії зосереджені навколо утримуваного повстанцями району Хандарат. Цей район є важливим для повстанців, тому що він знаходиться недалеко від останнього шляху, що веде на ту частину міста Алеппо, яку контролюють повстанці.

Повідомляється про те, що урядові війська застосували авіацію для атаки на Хандарат а також на єдину дорогу, яка веде до утримуваних повстанцями районів міста.

Джерела серед повстанців вказують, що спочатку урядові війська відтіснили опозиціонерів, проте потім загони опозиції відновили контроль над територією.

В даний час у штабі сирійських урядових військ ситуацію не коментують.

Раніше повідомлялося, що починаючи з вівторка режим припинення вогню в сирійському місті Алеппо був продовжений на три доби.