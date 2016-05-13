У Кремлі прокоментували курйоз з відірваною генералом ручкою від джипа на очах у Путіна (відео)

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав журналістам у Москві.

"Давайте все-таки не переборщувати з реакцією, тим більше не чекати якихось доган. Швидше за все, це відноситься до курйозу і ця історія не має жодного відношення до якості машини", - сказав Пєсков.

Він запропонував "з гумором і доброзичливістю" ставитися до подібних курйозів.

Пєсков наголосив, що ручку автомобіля вже повернули на місце.

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Як повідомляв УНІАН, курйозний інцидент стався під час того, як президент Росії Володимир Путін 12 травня оглядав в Сочі нову військову техніку. Генерал Олександр Шевченко, який проводив екскурсію, спробував відкрити двері автомобіля, але зробити це з першого разу йому не вдалося. У підсумку він відірвав ручку.

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"Молодець", - сказав Путін з іронією.

Як з'ясувалося, у дверей "УАЗ-Патріот" автоматичне блокування. Для того, щоб відкрити їх, необхідно завести автомобіль. У знеструмленій машині зробити цього не можна.

У 2010 році Путін за кермом Lada Kalina Sport їхав від Хабаровська до Чити, інспектуючи трасу, однак автомобіль довелося замінити в дорозі через несправність.